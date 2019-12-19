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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, jandarma personeline Başarı Belgesi verdi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 5 jandarma personeline "Başarı Belgesi" verdi.

19.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:58 Artvin Valisi Yılmaz Doruk, jandarma personeline Başarı Belgesi verdi
Valisi Yılmaz Doruk, 5 jandarma personeline "Başarı Belgesi" verdi.
Doruk, İl Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile Şavşat ilçesinde gece devriyesi sırasında bir evde çıkan yangını fark ederek aile fertlerini uyarmak için silahla havaya ateş eden jandarma personeli Eyüp Nar, Niyazi Düşkün, Furkan Korkmaz, Celal Çolak ile Mustafa Bilir'i makamında kabul etti.
Vali Doruk, Jandarma Teşkilatı mensuplarının, ülkenin huzuru, vatandaşın can ve mal güvenliğini tesis etmek ve korumak için zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini söyledi.
İlçeye bağlı Kocabey köyünde Mubin Yazar'a ait evin bodrum katında 24 Kasım'da çıkan yangın sırasında uyuyan aile üyelerini havaya ateş ederek uyandıran ve ardından gerekli tedbirleri alan Eyüp Nar, Niyazi Düşkün, Furkan Korkmaz, Celal Çolak ve Mustafa Bilir'i kutlayan Doruk, Başarı Belgesi verdi.

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Kaynak: AA

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