- Artvin
ve Rize
'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
ARTVİN - Artvin ve Rize'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı. Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Arhavi
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Artvin İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Aralık
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonda, Artvin ve Rize illerinde 12 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu suçlarını örgütlü olarak işleyen 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 17'si sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Rize,Artvin
11 Aralık 2018 Salı 10:51