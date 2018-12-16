Artvin Yamaçtan Kopan Kaya Kütleleri Karayolunu Ulaşıma Kapattı

Artvin
'in Borçka
ilçesinde yamaçtan kopan kaya kütleleri Artvin-Borçka karayolu ulaşıma kapattı. 2 saat kapalı kalan yapılan çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Olay, öğle saatlerinde Artvin-Borçka karayolunda meydana geldi. Kuşluca köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya kütleleri yola düştü. Artvin-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine, kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 2 saat kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Borçka,Artvin
16 Aralık 2018 Pazar 18:58