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ARTVİN Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada

Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinadaARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yurda kaçak giriş yapan 8 Afgan göçmen, yol kontrolünde yakalandı.

24.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:22
Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yurda kaçak giriş yapan 8 Afgan göçmen, yol kontrolünde yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen Afganlar ve midibüsün 2 Türk şoförü, 14 gün karantinaya alındı.
Şavşat'ta yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine midibüs sürücüsünü durdurdu. Araçta, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen, Afganistan uyruklu 8 göçmen olduğu belirlendi. Midibüs şoförleri E.Ö. ve M.E. ile birlikte gözaltına alınan 8 Afgan, maske ve eldiven dağıtıldıktan sonra salona götürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen Afganlar ve midibüsün 2 Türk şoförü, 14 gün karantinaya alındı. ARTVİN Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada

Kaynak: DHA

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ARTVİN Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada
Etiketler : Koronavirüs, Şavşat, Güncel

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