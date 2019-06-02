ARTVİN Yusufeli'de oy verme işlemi başladı

Kaynak: DHA

Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (4)SEÇİM SONUÇLARINA KUTLAMAArtvin'in Yusufeli ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin'in kazanması ilçede coşkuyla kutlandı. İlçe sakinleri, seçimlerde Aytekin'in 2 bin 428 oy almasını, omuzlarda bir süre taşıdığı AK Parti'li teşkilat üyelerini havaya fırlatarak kutladı.İlçede bulunarak seçimleri takip eden AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, ilçenin son derece kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Yusufeli son derece kritik bir dönemde, yerleşim yerinin değişeceği bir dönemde böyle bir seçime girdi. Seçimlerimiz yenilendi. Biz 10 yıl boyunca Yusufeli'ne çok güzel hizmetler yaptık ve Eyüp Aytekin tekrar kazandı. Hak yerini buldu, emanet yerinde kaldı. 31 Mart'taki sonuçlar, AK Parti'ye 'bir şakaydı' diyorum ama sanıyorum CHP'liler bunu gerçek zannetti. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi de yine milletin hakemlik yapacağı bir seçim olacaktır. İstanbul halkının da kendi geleceği için doğru karar vereceğinden hiçbir şüphem yoktur. Binali Yıldırım kendi alanında çağ açmış bir bakanımızdır, başbakanımızdır. İstanbul'a kazandıracağı çok şey var? dedi.'DEMOKRASİNİN KAYBEDENİ OLMAZ'Eyüp Aytekin de, kısa sürede çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydederek, "Demokrasinin kaybedeni olmaz. İlçe olarak çok uzun bir seçim dönemi geçirdik. Vatandaşlarımız ilçelerinin geleceğine sahip çıktı. Cumhur İttifakı ile birlikte bu sürece girmemiz bize bir sinerji katmış oldu. Yeniden bismillah diyerek çalışmaya devam edeceğiz? diye konuştu.'İSTANBUL'UN PROVASI OLDU'MHP İlçe Başkanı Serdar Kılınç, ise "Yapılan seçimler de İstanbul'un provası oldu. Destek için İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'u kazanmamız gerektiğine inanıyoruz" diyerek sonuçların ilçeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.