ARTVİN Yusufeli'nde 2 katlı ev yandı

Yusufeli
'nde 2 katlı ev yandı
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Balcılı köyünde, 2 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.
İlçeye bağlı Balcılı köyünde, İbrahim Pehlivan
ait 2 katlı evde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
İbrahim Pehlivan
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