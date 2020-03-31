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ARTVİN Yusufeli'nde halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

Yusufeli'nde halk eğitim merkezinde maske üretiliyorARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık personeli ve güvenlik güçleri için maske üretimi başladı.

31.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:38
Yusufeli 'nde halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık personeli ve güvenlik güçleri için maske üretimi başladı.
Yusufeli Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, gönüllü olarak maske üretimine başladı. Sağlık personeli ve güvenlik güçleri için haftada bin adet maske üretimi yapmayı hedefleyen usta öğreticiler, ilerleyen zamanlarda üretilen maskeleri vatandaşlara da hediye etmeyi planlıyor.
'GEREKİRSE EVDE DE MASKE ÜRETECEĞİZ'
Yusufeli Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden ve üretilen maskeleri inceleyen Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, 'Sağlık personeli ve güvenlik güçlerimizin maske ihtiyacı var. Halk Eğitim Merkezi olarak bu ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapıyoruz. Gönüllülük esasıyla bu işi yürüteceğiz, gerekirse evde de maske üreteceğiz. Halk Eğitim Merkezi'nde, bu çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızın, alınan tedbirlere uyması gerekiyor. Salgın küresel, mücadele ulusal. Kendi olağanüstü hal ilanımızı yapacağız ve sokağa çıkmayacağız. Hastanelerde de tüm tedbirlerimizi aldık' şeklinde konuştu.
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ARTVİN Yusufeli’nde halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusufeli, Güncel

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ARTVİN Yusufeli'nde halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
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