Artvin Yusufeli'nde Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi'nin tek ulaşım yolu asma köprüde demir kapılı...
Artvin Yusufeli'nde Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi'nin tek ulaşım yolu asma köprüde demir kapılı koronavirüs önlemi.
01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:36
Artvin Yusufeli 'nde Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi'nin tek ulaşım yolu asma köprüde demir kapılı koronavirüs önlemi
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA