Artvinli çığ şehidinin baba ocağında yas

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın Artvin 'deki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.



Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam (26), dün yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Şehidin Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık köyünde oturan ailesine acı haber verildi. Akçam'ın köydeki babaevine Türk bayrağı asıldı. Geçen yıl ilk görev yeri olan Van'da göreve başlayan Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın cenazesinin memleketi Ardanuç ilçesine getirilip, yarın cuma namazının ardından düzenlenen törenle toprağa verileceği öğrenildi.



Şehidin ailesinin yaşadığı ilçeye bağlı Bulanık köyünün değişik noktalarına Türk bayrağı asılırken, AFAD ekipleri de köy meydanına taziye çadırı kurdu. Nazım-Emine Akçam çiftinin üç çocuğundan biri olan şehit Akçam'ın evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.



Köy Muhtarı İrfan Deriner, Özen Akçam'ın şehit haberiyle yasa boğulduklarını ifade ederek, "Akçam köyümüzün ilk şehidi. Şehit haberini aileye vermekte çok güçlük çektik. Ailesi perişan halde. Başta köyümüzün, Artvin'in ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun" dedi.



Öte yandan yarın Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenecek olan "25. Uluslararası Karüstü Karakucak Güreşleri", şehitlerin olması nedeniyle iptal edildi. - ARTVİN