Artvinli Öğrencilerden Ankara Gezisi

Artvinli öğrenciler, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Ankara
'yı gezdi. Arhavi
ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Sakarya
Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı
ilçesinde bulunan şehitlikleri, Duatepe Anıtı ve Frig medeniyetinin başkenti Gordion Antik Kenti Müzesi ile Kral Midas'ın mezarını gezdi. Okul Müdürü
Şuayip Koparmal, yaptığı açıklamada, son sınıf öğrencilerine yönelik Anıtkabir
, TBMM ve Sakarya Meydan Muharebesinde önemli çarpışmaların gerçekleştiği Polatlı'ya eğitim gezisi düzenlediklerini söyledi.
Üç gün süren geziye 40 öğrenci ve 6 öğretmen katıldı.
Sakarya,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk,Ankara
18 Kasım 2018 Pazar 17:45