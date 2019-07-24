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Artvinli şarkıcı "Cefa"sını Sinop'ta çekti

Artvinli şarkıcı Özhan Gül, söz ve müziği Engin Alptekin'e ait olan "Cefa" adlı şarkısının klibini Sinop'ta çekti.

24.07.2019 13:14 Artvinli şarkıcı
Artvinli şarkıcı Özhan Gül, söz ve müziği Engin Alptekin'e ait olan "Cefa" adlı şarkısının klibini Sinop'ta çekti.

Şarkıcı Özhan Gül, yeni klibini Sinop'ta çekti. Klibi Sinop merkezde çeken Gül, "Bu eserimiz hayırlı olsun" dedi.

Sinop Merkezde çekilen klip yaklaşık 3 gün sürdü. Klibin bir kısmı Şahin Tepesi'nde, Kumkapı'da ve Orman Kampı'nda çekildi. Kurgunun ağustos ayının sonunda dinleyicilerle buluşacağını belirten Gül, albümündeki diğer parçalarını da kliplendireceğini ifade etti.

Klibinin çekimlerinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül " 'Cefa' isimli şarkımızı Sinop'ta kliplendirdik. Sinop benim için çok özel bir yer. Bu yüzden Sinop'u seçtim. İnşallah en kısa zamanda dinleyicilerimizle buluşturacağız. Güzel bir klip olduğuna inanıyoruz. İnşallah dinleyicilerimiz memnun kalırlar" dedi. - SİNOP

Engin Alptekin, Şahin Tepesi, Sinop, Magazin

Kaynak: İHA

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