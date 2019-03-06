"Artweeks @Akaretler" Öngösterimi Yapıldı

Açılış kokteyline; Bülent Eczacıbaşı, Sadettin Saran, Beyhan- Egemen Bağış, Ömer- Aslıhan Abacı, Türkan- Ziya Tacir, Emin Hitay, Zeynep Rendeci, Talat- İpek Ayaydın Abdik, Raşit Bağzıbağlı, Zafer Kozanoğlu, Müge Karamızrak, Irmak Ünal başta olmak üzere sanat, cemiyet ve iş hayatının tanınmış simalarından çok sayıda davetli katıldı.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile gerçekleşen "Artweeks@Akaretler", HELLO! Dergisi sponsorluğunda 4 Mart Pazartesi akşamı düzenlenen kokteyl ile kapılarını açtı. Akaretler Sıraevler'de yer alan sergiler davetlilerden yoğun ilgi gördü. "Artweeks@Akaretler" kapsamında 5-17 Mart tarihleri arasında yerli ve yabancı sanatçıların eserleri Akaretler Sıraevler'de 4, 21 37, 39, 45 ve 55 numaralı binalarda yer alıyor.

Eylül ayında ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören 'Artweeks @Akaretler', yeni sanat sezonunda farklı, dinamik ve sıra dışı bakış açısıyla daha fazla eser ve koleksiyonu sanatseverler ile buluşturmayı hedefliyor. Akaretler Sıraevler etkinlik süresince; sanatçı ve koleksiyoner buluşmalarına, sanat sohbetlerine ve sergi turlarına ev sahipliği yapıyor.

Bu etkinlik kapsamında yer alan sergi ve mekanlar;

4 Numarada Burcu Perçin'in yakın ve uzak geçmişinden sanatçı dostlarını davet ederek kurguladığı "Ortak Manzarada Buluşma" başlıklı sergide yer alan sanatçılar Ahmet Elhan, Ansen, Burcu Perçin, Burcu Yağcıoğlu, Burhan Kum, Ekin Saçlıoğlu, Ekrem Yalçındağ, Kemal Seyhan, Mustafa Horasan, Nuri Kuzucan, Rasim Aksan ve Sinan Logie.

21 Numarada ArtSümer; Onur Gülfidan, Gözde İlkin, Erdal Duman, Serkan Demir, Bahar Yürükoğlu, Basim Magdy ve Merve Çanakçı ile, The Empire Project; Ali Taptık, Alp Sime, Banu Birecikligil, Burhan Kum, Can Pekdemir, Cemil Batur Gökçeer, C.M. Kösemen, Emin Altan, Esra Rotthoff, Halil, Jasper de Beijer, Lale Tara, Mehmet Güleryüz ve Nathalie Mamboury'den güncel bir seçki sergileniyor.

37-39 numarada ise birçok farklı sergi bir arada yer alıyor. Merdiven Art Space; Fırat Engin, Leyla Emadi, Şakir Gökçebağ ve Işıl Eğrikavuk ile, genç küratör Begüm Alkoçlar'ın genç sanatçılara yer verdiği, "Nasıl Söylesem" başlıklı sergisinde Ahu Akgün, Bahadır Çolak, Bora Güney, Buğra Erol, Büşra Çeğil, Çağıl Harmandar, Emrullah Orunklu, Hüseyin Aksoy, Kadriye İnal, Ömer Mirdemir ve Veli Aras Yalçınkaya bulunuyor. Ahmet Oran solo sergisiyle, Selma Gürbüz küçük bir seçkiyle, Cengiz Yatağan yeni çalışmalarıyla, Seyhun Topuz, Ekrem Yalçındağ, Sabire Susuz, Bahar Oganer, Arzu Akgün, Suat Akdemir, Kübra Boy, Deniz Sağdıç, Serkan Adın, Zeynep Çilek, Jose Luis Puche, Abdülkadir Öztürk, Nesli Türk, Saghar Daeiri, Şevket Sönmez, Eylül Deniz, Yiğit Yazici, Nilay Özenbay, Şerife Ercantürk, Gözde Baykara ve Ziya Tacir eserleriyle yer alıyor.

41 numarada gerçekleşecek 'new'sergisinde, BASE sanatçılarından Aytuğ Aykut, Duygu Aydoğan ve Elif Havuz'un eserlerini görebilirsiniz. Yine aynı binada BüroSarıgedik Gülsün Karamustafa, CANAN, Murat Akagündüz, Ergin Çavuşoğlu, Erdil Yaşaroğlu ve SENA ile yer alıyor.

45 numarada ise Merih Akoğul küratörlüğünde "Fotoğrafın Doğası" adlı sergide İzzet Keribar, Bülent Özgören, Ali Kabaş ve Saygun Dura'nın fotoğrafları yer alıyor.

55 numarada ise değerli koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu, Derya Yücel küratörlüğünde Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonundan "Paris Ekolü Üzerine Bir Seçki" sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbullulara Mart ayında sanat dolu iki hafta yaşatacak 'Artweeks @Akaretler', her yaş grubundan sanatseveri 5-17 Mart tarihleri arasında Akaretler'de ağırlamaya başladı.

Kaynak: Bültenler