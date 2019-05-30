ARÜ'de yeni programlar açıldı

Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) yeni programların açıldığı bildirildi.
ARÜ'den yapılan açıklamada, 2019-2020 döneminde 2'si yüksek lisans olmak üzere toplam 16 yeni programa, 600 kontenjanla ilk kez öğrenci alınacağı belirtildi.
Açıklamada, yeni programlar şöyle sıralandı:
İngiliz dili ve edebiyatı, ilahiyat, yaşlı bakımı programı, tıbbi görüntüleme teknikleri programı, alternatif enerji kaynakları teknolojisi programı, elektrik programı, gıda teknolojisi programı, inşaat teknolojisi programı, iş sağlığı ve güvenliği programı, optisyenlik programı, adalet programı, sosyal hizmetler programı, eczane hizmetleri programı.
Bazı programlar ise Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksek Okulu (MYO), Çıldır MYO ve Posof MYO bünyesinde olacak.
Güncel
Kaynak: AA