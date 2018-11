Arvas: "Sağlık Hizmetlerinde Çıtayı Yükselteceğiz"

30 Kasım 2018 Cuma 11:16



30 Kasım 2018 Cuma 11:16

AK Parti Van Abdulahat Arvas , her şeye rağmen sağlık hizmetlerinde hedeflerinin çıtayı daha da yükseltmek olduğunu söyledi.Abdulahat Arvas, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir 'i ziyaret ederek, Van genelinde sağlık alanındaki ihtiyaçlar, uzman doktor talebi ile inşaat aşamasında olan sağlık yatırımları ve 2019 yatırım programı konusunda istişarelerde bulundu. Milletvekili Arvas, "AK Parti iktidarı döneminde Türkiye 'de son 16 yılda her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli yatımlar gerçekleştirildi. Hükümetlerimiz döneminde Van'da devasa sağlık yatırımları yapıldı. Dünden bugüne çok mesafe kat edildi. Yapılan yatırımlar ile birlikte hizmet kalitesi arttı. Sağlıkta ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı" dedi.Sağlık hizmetleri sunumunda fiziki olarak yapılan hastanelerin tek başına bir şey ifade etmediğini vurgulayan Milletvekili Arvas, hastane içinde sunulan hizmetlerin ve olanakların da iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda Van milletvekilleri olarak çaba gösterdiklerini belirten Arvas, son günlerde Van ve ilçelerine muhtelif branşlarda 23 uzman hekimin atandığını kaydetti. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Resmi Gazetede yayınlanan kanuna göre doktorların ana dal mecburi hizmeti bitmeden yan dal eğitimine başlamalarının artık mümkün olmadığını ifade eden Arvas, bu kanunla doktorların bölgede daha uzun süre kalmaları amaçlandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın onayladığı Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) çerçevesinde 2019 yılında yapılacak kamu yatırımlarının durdurulduğunu kaydeden Arvas, "Burada amaç kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumaktır. Ancak her şeye rağmen sağlık hizmetlerinde hedefimiz çıtayı daha da yükseltmektir" diye konuştu.Arvas; Erciş Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Erciş Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Erciş Çelebibağı 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Erciş 1 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu, Çaldıran İlçe Hastanesi Revize Ek Blok Yapımı ( 75 Yataklı)+10 daireli lojman, Çaldıran Toplum Sağlık Merkezi + ASM + 112 ASHİ, Van Merkez Akköprü Aile Sağlığı Merkezi, Van Merkez Aile Sağlığı Merkezi +112 ASHİ, Van Merkez 112 Komuta Kontrol Merkezi, Tuşba 3 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu, Edremit Aile Sağlığı Merkezi +112 ASH, Edremit 9 Nolu Elmalı Aile Sağlığı Merkezi, Saray 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi, Saray 112 Acil Sağlık İstasyonu, Çatak Entegre İlçe Hastanesi 25 Yatak+10 Daireli Lojman, Çatak Toplum Sağlığı Merkezi, Çatak 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi T11+ 6 AHB+112 ASHİ, Başkale 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu, Başkale Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi +112 ASH, Gevaş Aile Sağlığı Merkezi + Toplum Sağlığı Merkezi +112 ASH, Gürpınar Entegre 10 yataklı ilçe hastanesinin inşaat aşamasında olan sağlık yatırımları olduğunu da sözlerine ekledi. - VAN