Arvas'tan tokat gibi cevap

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın facebook hesabından paylaştığı " Başkale 'de depremzedeleri yardım vermemekle tehdit etti" ve yine bazı haber siteleri tarafından "Başkale'de ilgi görmeyince vatandaşı tokatladı" gibi hakkında çıkan iddiaları yalanladı.Depremin meydana geldiği 23 Şubat 2020 tarihinde aynı gün afet bölgesine intikal ettiğini söyleyen AK Parti Van Milletvekili Arvas, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmayarak her gün Başkale ilçesinde depremin etkilediği Özpınar, Kaşkol, Güvendik ve Gelenler mahallelerinde vatandaşın yanında durduklarını, cenazeleri birlikte defin ettiklerini ve her bir ailenin acısına ortak olduklarını söyledi. İftiranın çirkin olduğu kadar acizlik olduğunu belirten Arvas, "Arama-kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespit ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledik, halkın taleplerini yetkililere ulaştırdık. Bu süre zarfında bugüne kadar hiçbir vatandaştan tepki görmedik ve hiçbir şekilde bırakın tokat atmayı kimseyi incitecek bir laf bile etmedi" dedi.Başkale ile ailevi bağlarının olduğunu söyleyen Arvas, kendisine ve Başkale halkına yapılan bu gayri ahlaki yakıştırmalara da tepki gösterdi. İftira atanların da vatandaşların yaralarını sarmak için iyi niyetle sorumluluk almasını ve dayanışma içinde olmasını arzu ettiğini kaydetti. Arvas, "İftira atarak insanları lekelemek, kendini kandırmaktır. Milletvekili olduğumdan buyana aynı zihniyet tarafından sürekli bu tür haksızlıklara maruz kalıyorum. Ben mesaimin büyük çoğunluğunu Van'da geçiriyorum. Genellikle haftanın üç günü Ankara'da, dört günüde hemşehrilerimin yanında oluyorum. Yorulmadan samimiyet, tevazu ve gayret ile çalışıyorum, onlarda yazıp çiziyorlar. Yeri gelmişken güzel bir sözü buradan hatırlatmak istiyorum. 'Asiller idare, acizler şikayet, basitler ise iftira ederler.' Çalışmalarımda hiçbir siyasi kaygı gözetmeden tamamen insani ve İslami değerlerle vazifemi yapıyorum. Van milletvekili olarak bölgeye gelen Bakan, Bakan Yardımcıları, bürokratlar ve STK temsilcileri ile birlikte inceleme ve iyileştirme faaliyetlerine destek oldum, aynı zamanda koordinasyon çalışmalarına da katkı sağlamaya gayret ettim. Deprem gibi ağır sonuçları olan afetler sonrasında can ve mal kaybı olan insanların ruh halini anlamak gerekiyor. Tepkilerin olması da doğaldır. Yanlış olan bunların kötü niyetli kişiler tarafından provoke edilmesidir. Jandarmaya ait arabanın camlarının kırılması ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Bakanlara hakaret edilmesi gibi birkaç tatsız hadise üzerine, vatandaşlarımıza sağduyulu davranmaları konusunda bir konuşma yaptım. Buraya gelen herkesin fayda sağlamak üzere geldiğini, yaşadığımız zor günlerde birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini söyledim. Birlik, beraberlik ve dayanışmayı anlattığım konuşmamın başını ve sonunu kesip vatandaşı tehdit ediyor diye servis yapanları halkın vicdanına havale ediyorum. Devlet ve millet dayanışmasını sabote etmek isteyen güdümlü sözde gazete ve haber sitelerinin, basın yayın ve meslek ilkeleri ile bağdaşır hiçbir yönü bulunmamaktadır. Söz konusu konuşmama vesile olan yukarıda dile getirdiğim hadiseler ile ilgili sonradan anlaşıldığı üzere halkı kargaşaya teşvik etmek isteyen ve olay çıkaran iki kişinin köyden olmadığı, bölgede provokatör amaçlı olduğu bildirilmiştir" ifadelerini kullandı."Devlet Ankara'dan imdadımıza komşularımızdan önce geldi"Depremin meydana geldiği andan itibaren hükümetin ve ilgili kurumların hemen harekete geçerek kış mevsiminin bütün zorluklarına rağmen kısa sürede afet bölgesine ulaşarak enkaz çalışmalarına başladığını dile getiren Arvas, "Van Valiliği tarafından yine aynı gün içinde bölgeye çok sayıda çadır, ısıtıcı ve kumanya sevk edildi. Depremden hemen sonra kısa süre içinde bölgeye ulaşan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bizzat çalışmaları yerinde koordine ederek depremzedelere moral oldu. Bölge halkı 'Devlet Ankara'dan imdadımıza komşularımızdan önce geldi' diye teşekkür etti. Depremin meydana geldiği gün Ankara'da halay çeken siyasetçiler, yalan ve iftira atarak ne beni ne de her gün birden fazla üyesinin burada olduğu hükümetimizi mesnetsiz ithamlarla suçlayamazlar. AK Parti olarak bugüne kadar Başkale'de siyaset konuşmadık ve hiçbir yardımı politik kaygılarla yapmadık. Bütün yardımlar AFAD koordinasyonunda vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Diyanet, İHH, Cansuyu gibi diğer bütün kuruluşların yardımlarını AFAD Başkanlığı koordine ediyor. HDP organizasyonunda yapılan ve bölgeye ulaştırılan yardımların da bu doğrultuda yapılması istenmiş, ancak kendileri bunu ret etmiştir. HDP tarafından günlerdir 'yardımlarımız engelleniyor' propagandası da maksatlı ve yalandır. Amaç yardım etmekse bu yardım yine HDP adına AFAD tarafından yapılabilir. Can ve mal kaybı yaşadığımız böyle elim bir olayda, depremzedelere yardım konusunun iç siyasete alet edilmesini doğru bulmuyorum.İyileştirme ve tespit çalışmaları devam ediyor. Barınma ihtiyacı doğrultusunda bölgede bin 485 çadır, 9 bin 123 battaniye, 773 yatak, 816 ısıtıcı ve bin 234 soba teslim edilmiştir. Kızılay tarafından 15 bin sıcak yemek üç öğün olarak ikram edilmektedir. Konteynerlerin yerleştirilmesi için çalışmalar ivedilikle tamamlanmış olup gerekli alanlar belirlenmiştir. Ancak vatandaşların talebi üzerine konteynerlerin evlerinin bulunduğu alanda kurulması kararlaştırılmıştır. Hak sahibi olan vatandaşlarımız için kalıcı konut yapılması planlanmaktadır. Yapılacak konutlar şimdiki uygulama şekli ile 2 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 20 yıl taksitle olacaktır. Depremde zarar gören 6 mahallemizde enkaz kaldırma çalışmaları için 12 ekskavatör, 7 loder, 3 beko loder, 24 kamyon görevlendirilmiştir. 25 adet kamyon da yardım malzemelerinin dağıtımı için görevlendirilmiştir. Enkaz kaldırma çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 12 ekip 36 kişi görevlendirilmiştir. Depremde etkilenen 11 yerleşim bölgesi uzman personel tarafından gezilmiş ve alt yapı tesislerinde herhangi bir hasar olmadığı rapor edilmiştir. Yine yapılan incelemelerde yerleşim birimlerine ait içme suyu depoları ile şebekelerin ve köy içi çeşmelerin çalışır durumda olduğu bildirilmiş olup sadece Gelenler Mahallesi'nin yüzde 30'luk bir kısmına su verilmediği tespit edilmiştir. Üst yapı hasar tespit çalışmaları konusunda da İller Bankası ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü işbirliği ile görevlendirilen ekipler sahada çalışmaktadır. 14 mahallenin kesin hasar tespit çalışması tamamlanmış olup 5 mahallemizde çalışmalar devam etmektedir. Tarım ve hayvancılık çalışmaları kapsamında depremde etkilenen mahallelerde 209 kişilik teknik ekip görevlendirilmiştir. Ayrıca hayvan çadırlarının kurulumu ve telef olan hayvanların gömü işleri için 108 kişilik ekip görevlendirilmiştir. 948 hayvan çadırı bölgeye gönderilmiş olup yapılan hasar tespit çalışmalarında 770 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Hayvanları telef olan ailelere hayvan sayısı kadar yardım yapılacaktır. Yine hayvanlar için yemlik ve saman yardımı yapılması planlanmaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından 2 milyon 500 bin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin olmak üzere Başkale Kaymakamlığımıza toplam 3 milyon 700 bin TL ödenek gönderilmiştir. Bu vesile ile Başkale ilçemizde depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin neden olduğu acı olaylara rağmen vakur duruşları ve kadirşinas tavırları ile büyük bir dayanışma örneği gösteren saygıdeğer Başkaleli hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan İçişleri Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Bakan Yardımcıları, genel müdür, genel müdür yardımcıları, kurum başkanları ile büyük bir özveri gösteren başta Van Valisi olmak üzere Başkale Kaymakamımıza, vali yardımcıları, kurum amirlerine, jandarmaya ve büyük bir fedakarlık örneği ortaya koyan kıymetli çalışanlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - VAN