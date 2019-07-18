18.07.2019 08:56
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Arya' nın kardeş heyecanı!

Arya

Sanat camiasında örnek çift olarak gösterilen Özlem Ada ve Berkay Şahin çiftinin ikinci çocukları 16 Temmuz Salı günü 3 kilo 90 gram olarak Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Berkay ikinci kez baba olma heyecanı yaşıyor.Üç yıldırÖzlem Ada Şahin ile mutlu evliliklerini sürdüren Berkay, 2017 yılında ilk çocukları Arya ile baba olmayı tatmıştı. Sanat dünyasının sevilen çifti, geçtiğimiz gün dünyaya gelen ikinci kızları ile mutluluklarını taçlandırdı.

İkinci kızlarına Zeynep Mira adını koyan çift; iki kızlarıyla birlikte ilk fotoğraflarını hastane odasında verdi. Kardeşi Zeynep Mira ile ilk defa dün sabah karşılaşan Arya' nın heyecanlı ve mutlu hali ise görülmeye değerdi.

Arya 'ya kardeşi Zeynep Mira ile ilk karşılaşmasında, anne ve babası kardeşinin hediyesi olarak akvaryumda iki balık armağan etti.

Kaynak: Bültenler
Berkay Şahin, Güncel

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