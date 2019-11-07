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Arzu Tramvay'ı İzmirli seyircisi ile buluşmak için yola çıktı

Dünya tiyatrosu için bir dönüm noktası olan, Hollywood'u da derinden etkilemiş "Arzu Tramvayı" İzmirli seyircileri ile buluşmak için yola çıktı.

07.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:08 Arzu Tramvay'ı İzmirli seyircisi ile buluşmak için yola çıktı

Gösterildiği günden beri izleyicilerinden büyük beğeni toplayan oyunda, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim gibi başarılı oyuncular sahnede İzmirli seyircileri için bir araya gelecek.

Tennesse Williams tarafından yazılan ve sahnelendiği günden bu yana dünya tiyatrosu için bir dönüm noktası olarak kabul edilen oyun, Türkiye'de ilk kez 35 yıl önce Yıldız ve Müşfik Kenter tarafından sahnelenmişti. Arzu Tramvayı bu kez Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'i bir araya getirdi.

Oyun 14 - 15 Kasım tarihlerinde Dev Ajans organizasyonu ile Tepekule Kongre Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Broadway'den Hollywood'a bir başyapıt

Tiyatro tarihi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve ilk sahnelenişiyle birlikte Broadway'in ardından Hollywood'u da derinden etkilemiş, uyarlama filmleri ile pek çok ödül almış olan"Arzu Tramvay"ı projelerinde şimdiye kadar Marlon Brando, Jessica Tandy ve Kim Hunter gibi büyük oyuncular yer aldı.

BKM ve ID İletişim'in yapımıyla tekrar sahnelenen "Arzu Tramvayı"nın dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, Işık tasarımını Yakup Çartık'ın yaptığı oyunun müzikleri ise; Tolga Çebi tarafından hazırlandı.

Kısaca hikaye

Blanche'ın dünyası alt üst olduğunda, kız kardeşi Stella'nın New Orleans'taki tek odalı evinden başka gidecek yeri yoktu. Fakat Stella'nın kocası Stanley ve içindeki ilkel öfkesi Blanche'ı sıcak bir savaşın içine sürükleyecekti.

Yanında bavulu, içine doldurduğu geçmişi ve umutlarıyla Blanche, onu son durağına götürecek Arzu Tramvayı'na bindi..


Zerrin Tekindor, Hollywood, Güncel

Kaynak: Bültenler

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