Arzuhalcilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde yaşayan Orhan Üldeş (53), unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan arzuhalcilik mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.
Üldeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı bünyesinde 1989 yılında zabıt katipliği görevine başladığını ve yazı işleri müdürlüğüne yükseldikten sonra bir süre çalışıp emekli olduğunu söyledi.
Arzuhalciliğin unutmaya başlayan bir meslek haline geldiğini belirten Üldeş, "Bu mesleği devam ettirmek istedik. Amacımız, unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği hem tekrardan insanlarımıza anlatabilmek hem de her vatandaşın işini kolayca yapabilmesi için gerekli hissettim." dedi.
Vatandaşa hizmet sunmaya çalıştıklarını aktaran Üldeş "Burası fabrikalar bölgesi ve vatandaşların gelir durumunun düşük olmasından dolayı her insanımızın avukata gitme korkusu var. Bunun sebepleri var. Avukatlar belki de haklı olarak yüksek meblağdan dilekçeler yazıp, görevini yürütmek zorunda kalıyorlar. Biz daha uygun bir şekilde vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Arzuhalciliğin basite alınmaması gereken bir meslek olduğunu ifade eden Üldeş, şunları kaydetti:
"Bize dilekçe yazmaya gelen vatandaş hak aramak için geliyor. Hak kaybına uğrayan insanlar geliyor. Hak kaybına uğrayan insanlara sıradan bir dilekçe yazmak yerine, gerçekten işe hakim vaziyette dilekçe yazılırsa, o vatandaşın derdine çözüm bulunursa ancak bu meslek ayakta kalabilir. Benim kanaatim, bu mesleğin bir statüye bağlanması, bu arzuhalciliğin her önüne gelenin bir bilgisayar alıp 'Ben de bu işi yaparım' diye ortaya çıkanın önünü kesmek lazım."