Arzum'a The Stevie Awards 2019'da Ödül

Kaynak: AA

Arzum The Stevie Awards for Sales & Customer Service 2019'da Satış Sonrası Hizmetler yapısı ile 'Müşteri Hizmetleri Başarısı' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi, inovatif ve dikkati çeken tasarımlar kadar satış sonrası hizmetlere de önem veren Arzum, bu alanda kazandığı ödüllerle başarısına başarı katmaya devam ediyor.Arzum son olarak, 22 Şubat'ta Las Vegas 'ta 13'üncüsü düzenlenen ve dünyanın en başarılı kurumlarını ödüllendiren The Stevie Awards for Sales & Customer Service 2019'da Satış Sonrası Hizmetler yapısı ile 'Müşteri Hizmetleri Başarısı' kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu.Açıklama görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi ( CEO ) Mete Zadil, ürünlerinin arkasında duran marka imajlarını yıllardır koruyor ve bunu sürekli bir adım ileriye taşımaya çalıştıklarını bildirdi.Müşterilerin tüm operasyonlarının odak noktası ve merkezi olduğunu ifade eden Zadil şunları kaydetti:"Arzum'da müşterilerimize sunulan hizmetlere sadece satış sonrası hizmetler departmanımız değil Arzum'un diğer departmanları da sürekli destek vermekte. 'İyi ki varsınız' mottomuzla, iletişimimizi ve hizmetlerimizi artırmak, çeşitlendirmek için sürekli çalışıyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin hızı ve kalitesi bizim için çok önemli. Müşterilerimizin ihtiyacını karşılamak ve onlarla iletişim kurmak için farklı kanalları etkin olarak kullanmaktayız. Özellikle teknolojinin imkan verdiği tüm kanalları etkin şekilde kullanıyoruz ve her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Arzum Müşteri Danışma Hattı, yetkili servislerimiz, sosyal medya, web sitemiz başta olmak üzere farklı kanallarla müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyoruz."Zadil, çağrı merkezine ulaşan her talep, şikayet, öneri ve teşekkürün gelişim alanlarını belirlemekte olduğunu belirterek, asıl önemli olan bu geribildirimlerin doğru analiz edilerek aksiyona geçilmesi olduğunu kaydetti.Aldıkları geri bildirimler ile tüm satış sonrası hizmet süreçlerini şekillendirip, servis hizmetlerini genişlettiklerini ifade eden Zadil, emanet ürün hizmetlerimiz, 3+1 yıl garanti, evden eve servis hizmetleri, merkez servis hizmetleri aldıkları geri bildirimlerle 2018 yılında şekillendiğini ve uygulamaya konulduğunun bilgisini verdi.Zadil, uygulamaların Stevie gibi kendi alanının önde gelen platformları tarafından ödüllendirilmesinin doğru yolda olduklarının kendilerine daha gösterdiğini belirterek, müşterilere sundukları hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.