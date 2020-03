Arzum, satışlarının yüzde 15'ten fazlasını e-ticaret kanalı ile yapıyor

Arzum Satış Direktörü Serhan Giray, Arzum olarak satışlarının yüzde 15'ten fazlasını e-ticaretten aldıklarını belirterek, "Her yıl bu rakamın artacağı yadsınamaz bir gerçek. Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşması son 5 yılda bu rakamı oldukça artırdı. Tüketicilerin güven duygusu da giderek artıyor." dedi.Giray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda www.arzum.com.tr'deki satışların yüzde 60'a yakınının Y kuşağı tarafından yapıldığını bildirdi.Y kuşağından sonraki yeni nesil müşterilerinin ise Z kuşağı olduğunu belirten Giray, "Bilgiye kolay erişen, değişikliğe ayak uyduran, zamana adapte olan ve dijitalin her türlü alanından anlayan bir kuşakla karşı karşıyayız. Bu bizleri çok heyecanlandırıyor. Çünkü Z kuşağının ilgisini çekebilmek için oldukça yaratıcı ve dikkati çeken bir strateji ile ilerlemeniz gerekiyor. İnternette çok fazla içerik ile karşılaşıyorlar. Farkınızı ortaya koymak çok önemli. Tüm çalışmalarımızın odağında bu noktalar var. Altyapının yanı sıra Z kuşağına özel pazarlama deneyimleri yaratmak üzerine çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Giray, nüfusun yüzde 72'sinin internet kullanıcısı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Arzum olarak satışlarımızın yüzde 15'ten fazlasını e-ticaretten alıyoruz. Her yıl bu rakamın artacağı yadsınamaz bir gerçek. Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşması son 5 yılda bu rakamı oldukça artırdı. Tüketicilerin güven duygusu da giderek artıyor. Bundan sonraki süreçte de firmaların yapacakları e-ticaret aksiyonları bu rakamın artmasında etkin olacak. Pazarlamadaki en önemli başlık ise şüphesiz kişiselleştirme ve bu kişiselleştirilmiş verinin birbiri ile konuşması olacak. İçeriksel lokasyon kavramı da önemini artıracak. Kullanıcıların kişisel ihtiyaçlarına hitap eden içerikler ve ürünler hazırlanacağı gibi kullanıcı lokasyonu ve ihtiyaca uygun reklam-içerik anlayışı, e-ticaretin ve mobil ticaretin geleceği olarak görülüyor."En çok kahve makineleri satıldıSerhan Giray, 2017 yılında satış yapılanmalarını yeniden organize ettiklerini ve e-ticaret kanalını tek bir çatı altında topladıklarını belirterek, "e-ticaret, kendi satış kanallarımız içerisinde en çok büyüyen kanal. Satış içerisindeki hacmimiz 3 yıl içerisinde 3,5 kat kadar büyüdü. 2019 yılında dijitalleşmeyi müşterilerimize deneyim olarak yaşattık. 2020 yılı içerisinde bu dijitalleşme deneyimlerinden aldığımız geri dönüşlerle oluşturduğumuz hedefleri takip edeceğiz." diye konuştu.En çok Türk kahvesi makinelerinin tercih edildiğini, Türk kahve makinelerini blender setlerinin takip ettiğini bildiren Giray, "Sağlıklı yaşam trendinin hızla yükseldiği bu dönemde buna yönelik ürünlerimizde de oldukça fazla talep gördük. Örneğin, 3 ay önce tüketicilerimizle buluşturduğumuz, Türkiye'de bir ilk olan elektrikli modern sefer tasımız Arzum Foodie, en çok satış yaptığımız ürünlerden oldu." dedi.Arzum olarak, gıda hazırlama toplamı, blender, saç kurutma, saç şekillendirme ve tost makineleri kategorilerinde liderliklerini sürdürdüklerini vurgulayan Giray, şunları kaydetti:"2019 yılında adette yüzde 12'lik pay ile birinci marka konumumuzu koruduk. Arzum olarak, müşterilerimize her zaman samimi ve çözüm odaklı hizmet deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Arzum kullanıcıları, tüketicilerin yorumlarının ve şikayetlerinin yer aldığı popüler sitelerde bile küçük ev aletleri sektöründe, müşteri memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranında bizi lider konuma getirdiler. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin hızı ve kalitesi bizim için çok önemli. Bu anlamda alanında lider firmalar ile ilerlemeyi tercih ediyoruz. Müşterilerimizle teknolojinin imkan sağladığı tüm kanallardan iletişim kurmaktayız. Arzum müşteri danışma hattı, yetkili servislerimiz, sosyal medya, web sitemiz iletişim kurduğumuz ana kanallar... Aldığımız geri bildirimler ile tüm satış sonrası hizmet süreçlerimizi şekillendirip servis hizmetlerimizi genişletiyoruz. Emanet ürün hizmetlerimiz, 3+1 yıl garanti, evden eve servis hizmetleri, merkez servis hizmetlerimiz aldığımız geri bildirimlerle 2018 yılında şekillendirildi ve uygulamaya kondu."

Kaynak: AA