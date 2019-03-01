Arzum, The Stevie Awards 2019'da

Aldıkları ödülden dolayı mutluluklarını belirten Arzum CEO'su Mete Zadil; "Ürünlerimizin arkasında duran marka imajımızı yıllardır koruyor ve bunu sürekli bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz bizim tüm operasyonlarımızın odak noktası ve merkezi. Arzum'da müşterilerimize sunulan hizmetlere sadece satış sonrası hizmetler departmanımız değil Arzum'un diğer departmanları da sürekli destek vermekte. 'İyi ki varsınız' mottomuzla, iletişimimizi ve hizmetlerimizi artırmak, çeşitlendirmek için sürekli çalışıyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin hızı ve kalitesi bizim için çok önemli. Müşterilerimizin ihtiyacını karşılamak ve onlarla iletişim kurmak için farklı kanalları etkin olarak kullanmaktayız. Özellikle teknolojinin imkan verdiği tüm kanalları etkin şekilde kullanıyoruz ve her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Arzum Müşteri Danışma Hattı, yetkili servislerimiz, sosyal medya, web sitemiz başta olmak üzere farklı kanallarla müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Mete Zadil, satış sonrası hizmet süreçlerini nasıl şekillendirdiklerini de ekledi; "Çağrı merkezi müşterinin sesi. Çağrı merkezine ulaşan her talep, şikayet, öneri ve teşekkür gelişim alanlarımızı belirlemekte. Asıl önemli olan; bu geribildirimlerin doğru analiz edilerek aksiyona geçilmesi. Aldığımız geri bildirimler ile tüm satış sonrası hizmet süreçlerimizi şekillendirip, servis hizmetlerimizi genişletiyoruz. Emanet ürün hizmetlerimiz, 3+1 yıl garanti, evden eve servis hizmetleri, merkez servis hizmetlerimiz aldığımız geri bildirimlerle 2018 yılında şekillendirildi ve uygulamaya kondu. Uygulamalarımızın Stevie gibi kendi alanının önde gelen platformları tarafından ödüllendirilmesi doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kere daha gösterdi. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler