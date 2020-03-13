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AS Monaco, AS Saint-Étienne'i Geçerek Şampiyonluğa Ulaşıyor

AS Monaco Mayıs 2017'de Saint-Étienne'i yenerek Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşıyor. Kylian Mbappé'nin gol perdesini açtığı maçta Alman santrafor Valère Germain takımının ikinci golünü atarak skoru belirliyor ve As Monaco Stade-Louis-ll Stadyumu'nda Ligue 1 kupasını kaldırıyor.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
AS Monaco Mayıs 2017'de Saint-Étienne'i yenerek Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşıyor. Kylian Mbappé'nin gol perdesini açtığı maçta Alman santrafor Valère Germain takımının ikinci golünü atarak skoru belirliyor ve As Monaco Stade-Louis-ll Stadyumu'nda Ligue 1 kupasını kaldırıyor. AS Monaco, AS Saint-Étienne'i Geçerek Şampiyonluğa Ulaşıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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