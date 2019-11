"Aşağı Sanayi yıl sonuna kadar taşınacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Aşgın, Aşağı Sanayi Sitesi'nde yer alan esnafların dükkanlarını taşımaları için son tarihin 1 Ocak 2020 olduğunu tekrarladı.Aşağı Sanayi Sitesinde yapılacak çalışmalar ile Yukarı Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnafla birlikte şehri yönetmeye devam edeceklerini dile getirdi.Aşağı Sanayi Sitesi'nde yer alan esnafın bir an evvel yeni dükkanlara geçmesi gerektiğini ifade eden Aşgın "Göreve gelmeden önce de her zaman söyledik biz bu şehri esnafımızla birlikte yöneteceğiz. Esnafımızın ilimize ekonomik katkısı çok büyük. Bu şehir sporun merkezi, kültürün merkezi, dünyanın merkezi ama en önemlisi ticaretin merkezi. Şehrimizi çevre illerden farklı kılan canlı bir ticari hayatın olmasıdır. İhracat oranlarına kadar bu rakamlar yansımıştır. Bu şehrin ticari hayatına katkı sağladıkları için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Biz esnaflarımızın daha fazla kazanması için, esnaflarımızın daha sıhhatli sağlıklı ortamlarda iş yapabilmesi için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Küçük Sanayi Sitesi'nde 17 gündür devam eden çalışma var. Asfalt konusunda da su alt yapısı konusunda da ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Sanayi Sitemizin de faydalandığı 7 kilometrelik uzunlukta su borusu değiştirme işini de bitirdik. Esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Öte yandan asfalt çalışmasını incelemeye gittiğimde boş olan dükkanları gördüm. Bu dükkanlar neden boş diye sorduğumda Aşağı Sanayi Sitesi'nde işlerine devam eden esnafların dükkanları olduğunu öğrendim. Ben buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Aşağı Sanayi Sitesi'nin sanayi olma vasfı yitirilmiştir, kaybolmuştur. Yeni bir imar düzenlenmesi yapıldı. Aşağı Sanayi Sitesi bölgesinde Millet Bahçesi yapıldı. Şimdi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan bir projemiz daha geçti ve kısa süre içerisinde ÇORUMİNİA projesine başlayacağız bu bölgede. Biz esnafımızı gerçekten seviyoruz. Onlar mağdur olmasınlar istiyoruz. 1 Ocak 2020 son tarihtir. Bu tarihten itibaren, biz mevcut imar düzeni ne gerektiriyorsa Fen İşleri Müdürlüğümüz bu çalışmalarına başlayacak. Bu nedenle kısa süre içerisinde Aşağı Sanayi Sitesi esnaflarımızın yeni dükkanlara geçmelerini istiyoruz. ÇESOB Başkanımız Recep Gür'e ve diğer oda başkanlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Eğer esnafımız Küçük Sanayi Sitesi'ne geçerken bizlerden bir talepte bulunurlarsa biz onu da yerine getirmek için elimizden geleni yaparız" dedi.'Kaldırı işgali konusundaki çalışmalarımız devam ediyor'Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan kaldırım işgali çalışmasında esnaf odalarının kendilerine verdiği desteğin önemine değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kaldırım işgali konusunda yaptığımız çalışmada esnaf odalarımız bize destek verdi. Ama bu desteğin daha da artması lazım. Biz esnafımız çok para kazansın istiyoruz. Ancak kaldırımlar yayalarındır. Kaldırıma konulan her nesne yayaların hakkına bir tecavüzdür. Bir kez daha esnafımızdan bu konuda dikkatli olmalarını istiyorum. Önemli ölçüde mesafe aldık ve kısmen başarılı olduk. Israrlı bir biçimde devam edeceğimizi esnafımızın bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.Küçük sanayi sitesinde ikinci bir mescidin yapılması konusunda talep olduğunu hatırlatan Başkan Aşkın, "Bu konuda çalışmalar sona geldi. Mevcut camiye alternatif olarak işaretlenmesi yapıldı. Sanayi Sitesi'nin Ankara Yolu çıkışında kalan kısımda yarısı park yarısı mescit olarak işaretlenen bir bölüm var. Orada çalışmalara başlayacağız. Selçuklu mimarisinde esnafımıza yakışacak bir mescidi esnafımıza kazandıracağız. Yol çalışmaları ile ilgili olarak da Sanayi Sitesi'ne yeni yollar açmak istiyoruz. Erzurum Dede Caddesi'ni muazzam bir genişlikte belirli bir noktaya kadar açtık. Yol güzergahında kamusallaştırma çalışması var. Onun ardından Erzurum Dede Caddesi'ni tamamen açmış olacağız. Erzurum Dede Caddesi'nden de Sanayi Sitesi'ne 25 metre genişliğinde bir yol açacağız. Bunun içinde belirli bir noktaya geldik. Bu yolu da açarak esnafımızı ulaşım konusunda büyük bir ölçüde rahatlatmış olacağız. Her şey esnafımız için. Her şey Çorum'un ekonomik kalkınması için. Esnafımızın biraz daha fazla kazanması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Esnafımızın da esnaf temsilcilerimizin de yanındayız" şeklinde konuştu.'Yılbaşına kadar taşınma işi biter'Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür'de "Her zaman yanımızda bizlerle olan bir belediye başkanımız var. Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına bu zamana kadar bizlere verdikleri desteklerden dolayı ve her zaman bizlerin yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden bu zamana kadar Çorum esnafı için yapılacak ne varsa kendisine ulaştığımızda ertesi gün işimiz halloldu. Esnafın rahat edebilmesi için bizlere her zaman destek veren bir Belediye Başkanımız var. Bizler de belediye başkanımızın esnafımızın rahatı için yapacağı her şeyde yanındayız. Esnafın yeni dükkanlara taşınmasıyla ilgili asfalt talepleri olmuştu. Bizde bunu başkanımıza ilettik sorun hemen ertesi gün ortadan kaldırıldı ve asfalt çalışmasına başlandı. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu hizmet farklı bir hizmettir. Bir işe baş koymuş, şehriyle özdeşleşmiş bir başkan ve ekibiyle çalışıyoruz. Kaldırım işgalleri konusunda da her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Herkes hakkına riayet edecek. Görüntü kirliliği oluşturan esnafımız kendisine çeki düzen vermeli. Bu şehre yakışır hizmet vermeleri gerekiyor. Bizler üzerimize ne düşerse yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Aşağı Sanayi Sitesi içerisinde kalan esnafımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Yılbaşından itibaren sıkıntı yaşamamaları adına bir evvel yeni iş yerlerine taşınmaları ve birleştirilmiş bir sanayi de hizmet vermeye devam etmeleri daha uyun olacaktır" diye konuştu.Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Alper Zahir ile belediye meclis üyeleri ve birim müdürleride katıldı. - ÇORUM