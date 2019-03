Aşağıçobanisa'da Cumhur İttifakı'na Coşkulu Karşılama

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aşağıçobanisa'da büyük bir coşku ile karşılandı.Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik'in seçim çalışmaları kapsamındaki durağı Aşağıçobanisa Mahallesi oldu. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile birlikte traktör üstünde mahalleye giren Başkan Çelik, havai fişek, konfeti ve meşalelerle karşılandı. Milletvekili Özkan ile birlikte önce mahalle esnafları ile selamlaşıp, hayırlı işler dileyen Başkan Çelik, daha sonra mahalle kahvesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin kuruluş aşamasında yaşadıkları zorlukları anımsattı. Binasız, parasız, araçsız, gereçsiz çıktıkları yolda şikayet etmeden, çok çalışarak, güler yüzlü, çalışkan ve şeffaf bir belediye kurarak, 67 mahalleye kesintisiz hizmet götürdüklerine değinen Başkan Çelik, "Doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanına hitap eden, hayatı kolaylaştıran, sizleri mutlu eden sayısız projeleri bir bir hayata geçirdik. Şehzadelere Manisa'mıza büyük eserler kazandırdık" dedi.Hobi bahçeleri, Veziroğlu Sosyal Tesisleri, Şehzadelerpark gibi Türkiye'ye örnek olan projeler yaptıklarını ve ecdat yadigarı tarihi yapıları restore ederek, günümüze yeniden kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Çelik, Manisa'nın tarımından ticaretine, kültürel hayatından sosyal hayatına kadar her alanda söz verdikleri projeleri yapmış olmanın gönül rahatlığı ile bir seçim kampanyası yürüttüklerini söyledi.Beş yıl buyunca gerçekleştirdikleri hizmetlerin en başında sıfırdan bir belediye kurmak geldiğini dile getiren Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin hizmetlerinden söz etti. Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sıfırdan 40 tane park yaptık. Yeşil alan miktarını 218 bin metrekareden 488 bin metrekareye çıkardık. Sıfırdan 65 tane çocuk parkı, 17 tane engelli çocuklarımız için engelsiz oyun parkını biz yaptık. Çok amaçlı salonlar, kültür evleri, düğün salonları, halı sahalar bir bir bizim tarafımızdan yapıldı. Şehzadelerdeki tüm okullarda izimiz var. Sıfırdan 3 tane okul yaptırabileceğimiz bütçeyi çocuklarımız daha iyi eğitim alsınlar diye okullarımızın şartlarını iyileştirmek için harcadık. Kreşimiz, gençlik merkezimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için hizmet veriyor. 10 bin aileyi 'Hoş Geldin Bebek' projemiz kapsamında ziyaret ederek, ailelerimizin çocuk mutluluklarına ortak olduk. Şehzadelerdeki bütün camilerimizin bakım ve onarımlarını yaptık. Araç parkımıza 78 tane sıfırdan araç kazandırdık, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için. Sosyal belediyeciliğin gereklerini, yerine getirdik. Halkla ilişkilerde marka bir belediye olduk. Kolay ulaşılabilir olduk. Manisa tarihinde bir rekorla 3 bin 650 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Daha bilinçli çiftçilik yapılsın diye çiftçilerimiz için kurslar düzenledik, sertifikalar dağıttık. Çiftçilerimizin tarım fuarlarına ulaşımı için ücretsiz destek olduk. Arı kovanları dağıttık."Şehzadeler Belediyesinde hizmet verirken insan ayrımı yapmadıklarını, kimseyi ötekileştirmediklerini kaydeden Başkan Çelik "Bütün bu hizmetleri yaparken insan ayrımı yapmadık. Bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadık. Bu şehirde yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş kabul ederek, hizmetkarları olduk. Kimseye tepeden bakmadık, kibir abidesi olmadık. Ulaşılmaz, erişilmez olmadık. Bizi kim aradıysa telefonunu açtık, açamadıysak sonradan geri dönüş yaptık. Bize bir davetiye geldiğinde bu insan AK Partili midir, MHP'li midir, CHP'li midir demedik, müsaitsek koştuk gittik. Ağustos sıcağında insanlar tatildeyken, deniz kenarından fotoğraflar paylaşırken ben yeri geldi günde 20 cemiyete katıldım. Bunun Şehidi Allah'tır, bunun şahidi Şehzadeler halkıdır."şeklinde konuştu.Beş yılın ardından gönül rahatlığı ile bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve her yere gidip herkes ile görüştüğünü ifade eden Başkan Çelik "Alnı ak, başı dik ve her hangi bir yanlışın içine girmemiş olmanın gönül rahatlığı ile her yere gidiyor, kampanya yürütüyoruz. Alnım ak çünkü 5 yıl boyunca kurulu belediyelerin yapamadığı sayısız hizmetleri yapmış olmanın rahatlığı içindeyim. Alnım ak çünkü tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemedim, yedirmedim. Her gün vatandaşların emanetine hıyanet edeceksem, yetim hakkı yiyeceksem canımı al yedirtme bana diye Allah'a dua ederek, bu hassasiyetle çalıştım." dedi. Başkan Çelik daha sonra Aşağıçobanisa'ya belediyenin yaptığı hizmetleri hatırlattı ve yeni dönemde de yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı."CUMHUR İTTİFAKI HİZMET DESTANLARI YAZACAK"Konuşmasına Cumhur İttifakı'nın öneminden söz ederek, devam eden Başkan Çelik, "Türkiye üzerine saldırıları arttığı bir dönemde MHP lideri, bilge adam Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiler. Koltuk kaygısı ve siyasi hesaplardan uzak şekilde dediler ki; Türkiye'nin bekası, geleceği, birliği için bundan sonra birlikte hareket edeceğiz, seçimlere birlikte katılacağız. Şehzadeler ilçesinde bu kardeşiniz Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak gösterildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Sayın Cengiz Ergün. Meclis listemiz de her iki partinin ortak adaylarından oluşuyor. Sizlerden Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. 'Emperyalist güçlerin güçlü, zengin ve lider bir Türkiye istemediğini ve bu sebeple 40 yıldır besledikleri terör örgütleri ile sürekli saldırılarda bulunduklarını anımsatan Başkan Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlara değindi.Başkan Çelik "15 Temmuz akşamı iki liderin çağrısı ile AK Partililer ve ülkücüler sokaklara çıkarak, tankların çelikten paletlerinin önüne yatıp, bu vatanı teslim etmedi. İşte bugün bu kadrolar yine birlikte, omuz omuza. Bu kadrolar yerel yönetimlerde de emin olunuz ki destanlar yazacaktır." diye konuştu.Daha sonra mahalle halkına hitap eden AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan Cumhur İttifakı'na destek istedi. Özkan, "2002'den beri 13. defa huzurlarınızdayız. Bizi her defasında artan oy oranlarıyla desteklediniz. Biz de her alanda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz ile sizin bu desteğinize layık olmaya, hizmetkarınız olmaya çalıştık. Söz verdiklerimizi yaptık, yapamayacaklarımızı dile getirmedik. 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı'na desteğinizi istiyoruz." şeklinde konuştu.Özkan, Cumhur İttifakı'nın milletvekili ve bakanlarının Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler Belediyesinin arkasında olacağının, belediye başkanlarına her türlü desteği vereceğinin sözünü vererek "Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları Manisa'mıza çok daha büyük hizmetler kazandıracaktır" dedi. - MANİSA