Aşağıçobanisa'da Dere Temizliği Gerçekleştirildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere taşkınları yaşanmasını engellemek amacıyla dere temizlik çalışmalarını son hızla sürdürüyor.

Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'nde tamamladığı 1 buçuk kilometrelik dere temizlik çalışmasının ardından taşkın riskini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla metrajını 2 buçuk kilometreye yükselterek yeni bir temizlik çalışması daha gerçekleştirildi. MASKİ ekiplerinin yaptığı çalışma sayesinde dere içerisinde zamanla biriken rüsubat sağlıklı şekilde uzaklaştırılarak, hem taşkın riski ortadan kaldırıldı hem de deredeki kötü koku ve görüntünün önüne geçildi.

Kaynak: Bültenler