ASAM'ın 2019-2020 Açılış Programı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi

ASAM'ın 2019-2020 Açılış Programı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildiBinali Yıldırım, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin 2019- 2020 Açılış Törenine katıldıBinali Yıldırım:" Türkiye güçlendikçe afra tafra yapanlar 'Yes Sir!' diye önümüze gelecekler"İSTANBUL - Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)'ın 2019-2020 açılış töreni Binali Yıldırım'ın katıldığı konferansla gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Binali Yıldırım, "Türkiye güçlendikçe afra tafra yapanlar 'Yes Sir!' diye önümüze gelecekler" dedi.Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi2019- 2020 yılı yeni dönemi Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Küçükçekmece'de bulunan binasında yapılan yeni dönem açılışına Eski Başbakan Binali Yıldırım, ASAM Genel Başkanı Şaban Gülbahar, vakıf üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşması sonrası kürsüye çıkan Binali Yıldırım vakfın çalışmaları ve bölgesel gelişmelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Konferans sırasında Barış Pınarı Operasyonuna da değinen Yıldırım, bölgenin terör örgütünden temizlenmesi için gerekli bütün çalışmaların yapılacağını söyledi.Programında konuşan Binali Yıldırım, Avrupa Devletlerinin terör örgütlerinin öldürdüğü sivil vatandaşlar konusunda sessiz kaldığını belirterek "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Askeri, Kürtleri öldürüyor diye propaganda yapıp, her yerde haber yapıyorlar. Türk Askeri hiçbir zaman bir sivilin burnu kanamaması için her şeyi yapıyor. Bunu Afrin Harekatı'nda gördük, bunu Fırat Kalkan'ında gördük. Hiçbir sivile zarar vermeden oradaki DAEŞ, PKK ve YPG'lileri temizleyerek oradaki insanların huzurunu sağladık. Şimdi yine aynı hassasiyetle bu operasyonda gösteriyoruz. Ama biz bunu yaparken terör örgütü dün bir havan topu attı ve Nusaybin'de 11 tane sivil vatandaşımızı şehit etti. Kimsenin sesi çıkıyor mu? Avrupa ülkelerinden ses soluk çıkartan var mı? Terör örgütü harekatın ilk günü daha yaşına bile gelmemiş 9 aylık bir bebeği katletti. Bu ikiyüzlülük, bu çifte standart olduğu müddetçe ne bölgesel ne de küresel barıştan söz etmek mümkün değildir" dedi."Bu kadar terör örgütlerinin güdümüne girmiş başka bir ülke düşünemiyorum"Türkiye'nin yaptığı faaliyetlerin birçoğunun Avrupa ülkelerinin lehine olduğunu aktaran Yıldırım, "Türkiye, düzensiz göçe sebep olan durumları ve terörü üreten yapıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Aslında bu durum Avrupa ülkeleri içinde çalıştığımız anlamına geliyor. Onların güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Düşünün Türkiye sınır kapılarını açsa ne olur? Avrupalıların ne hale geleceğini bir düşünün. Bu kadar terör örgütlerinin güdümüne girmiş başka bir ülke düşünemiyorum. Türkler, Araplar, Türkmenler, Ezidiler hepsi bizim kardeşimiz. Biz bu bölgede bin yıldan beri kader birliği yapmışız. Bizim hedefimiz gözünü kırpmadan masum insanları öldüren, ülkemize musallat olmuş alçak terör örgütleridir. Kimliği ne olursa olsun ismi ne olursa olsun hangi milletten olursa olsun terör örgütleri bizim hedefimizdir" diye konuştu."Dünyanın neresinde görülmüş, bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünün birlikte çalıştığı?"Emperyal güçler tarafından üretilen terör örgütü olan DEAŞ'ın başka bir terör örgütü tarafından yok edilmek istendiğini ifade eden Binali Yıldırım, " DEAŞ fabrikasyon bir örgüttür, üretilmiş bir terör örgütüdür. İslam'la alakası yoktur, İslam dinini, algısını bozmak için üretilmiş bir örgüttür. Bu örgütü bölgede neden ürettiler? 1350 kilometrelik Akdeniz'den İran'a kadar güney hududumuz da bir terör devleti kurdurmak için emperyal devletler bu örgütü ürettiler ve bu örgütü yok etmek için PKK, YPG ve SDG iş birliği yaptılar. Dünyanın neresinde görülmüş, bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünün birlikte çalıştığı?" ifadelerini kullandı."Türkiye güçlendikçe afra tafra yapanlar 'Yes Sir!' diye önümüze gelecekler"Zor zamana düştüğümüz zaman ne Avrupa ne de Amerika'nın Türkiye'nin yardımına gelmediğini hatırlatan Binali Yıldırım, " Batı ve Amerika iyi gün dostudur, zor zamanımızda hiçbir vakit bu ülkeleri yanımızda görmedik. Bu gerçeği görmek ve bu gerçeğin ışığında işimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Türkiye güçlendikçe afra tafra yapanlar 'Yes Sir!' diye önümüze gelecekler" dedi.