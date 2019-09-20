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Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu.

20.09.2019 09:49Asamoah Gyan Hindistan'a transfer oldu
İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü futbolcu yeni sezonda NorthEast United takımında forma giyecek. Sarı-Kırmızılı forma ile Süper Ligde 26 maça çıkan Gyan 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Yeni sezon öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Asamoah Gyan Hindistan takımlarından NorthEast United ile sözleşme imzaladı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Asamoah Gyan, Kayserispor, Hindistan, Spor

Kaynak: İHA

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