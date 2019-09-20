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Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu!

İstikbal Mobilya Kayserispor yollarını ayıran forvet oyuncusu Asamoah Gyan, Hindistan ekibi NorthEast United FC anlaştı.

20.09.2019 10:40

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü futbolcu yeni sezonda NorthEast United takımında forma giyecek. Sarı-Kırmızılı forma ile Süper Ligde 26 maça çıkan Gyan 5 kez fileleri havalandırırken, Ziraat Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Yeni sezon öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Asamoah Gyan Hindistan takımlarından NorthEast United ile sözleşme imzaladı.

KAYSERİSPOR'A HACİZ GÖNDERMİŞTİ

Asamoah Gyan, Kayserispor'dan alacağı olan 435 bin euro ücretin uzun süredir ödenmemesinden ötürü avukatı aracılığıyla kulübe haciz gönderdi.

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Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu!

İstikbal Mobilya, Asamoah Gyan, Kayserispor, Hindistan, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
HULK:o kadar bonservis aldılar nerde bu kulubun parası. birde dün akşam tv de yardım kampanyası yaptılar
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TARLACI:ben malı tarladan alırım demıstı kayseri baskanı once parası ode
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GERCEKCİ:Nerdennnnnnnnn nereye ne oldum demeyeceksin ne olacagim diyeceksin.
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ZİYAA:Defol git lan kronik sakat bu adam.
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