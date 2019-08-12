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Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralı

Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralıKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın asansörü 6. kattan yere çakıldı.

12.08.2019 19:01
Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralı
Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın asansörü 6. kattan yere çakıldı. Olayda hafif yaralanan 5 kişi ambulansta tedavi edildi.
Olay, ilçeye bağlı Köşk mahallesi Köşk caddesi Elçi sokak üzerinde bulunan 14 katla bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişiyi taşıyan asansörün yukarı çıktığı sırada halatı koptu. 6. kattan yere çakılan asansör kabininde bulunan 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sevk edilen ambulanstaki tedavilerinin ardından evlerine geri döndü.
Yaşanan olayda apartman sakinleri büyük panik yaşarken, vatandaşlarda pencereden olayı anlamaya çalıştı.
Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralı

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Kaynak: İHA

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