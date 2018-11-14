Asansör Boşluğuna Düşen Afgan İşçi Ağır Yaralandı

SİVAS'ta bir apartmanın 2'nci katında asansör kurulumu yaparken dengesini kaybedip, boşluğa düşen Afganistan
uyruklu Kazem Rezaei (21), ağır yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Kümbet
Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Kazem Rezaei, yapımı yeni tamamlanan 4 katlı apartmanın 2'nci katında asansör kurulumu yaptığı sırada dengesini kaybetti, boşluğa düştü. Rezaei, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Rezai, Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık tespit edilen Rezaei'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
- Sivas
Kümbet,Sivas,Afganistan
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:58