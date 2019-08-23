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Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Çekmeköy'de bir inşaatın dördüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

23.08.2019 01:18 Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Çekmeköy'de bir inşaatın dördüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Akarsu Sokak'taki inşaatta çalışan Lütfi Bahtiyar'dan (58) gün boyu haber alamayan işverenleri, bunun üzerine inşaat alanına geldi. Bahtiyar'ın asansör boşluğundan düştüğünü ve hareketsiz şekilde yattığını gören işverenleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Bahtiyar'ın öldüğünü belirledi.
Bahtiyar'ın cesedi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çekmeköy, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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