22.05.2019 20:29
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Asansör Boşluğuna Düşen İşçi İçin Seferber Oldular

Asansör boşluğuna düşen işçi için seferber oldularÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bir inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Asansör boşluğuna düşen işçi için seferber oldular

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bir inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralanan işçi için ekipler adeta seferber oldu.
Çan'da Şehit Mustafa Kaya Caddesinde bulunan inşaatın ikinci katından Adem Ak adlı işçi asansör boşluğuna düştü. Ak'ın düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri kazazede Adem Ak'a ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Adem Ak, düştüğü yerden Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.
Kolunda kırık tespit edilen Adem Ak, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asansör Boşluğuna Düşen İşçi İçin Seferber Oldular Adem Ak, Çanakkale, Çan, İşçi, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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