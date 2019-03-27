Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Yaralandı

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Afganistan
uyruklu Abodin Sayghani (21), çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düştü.
Yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sayghani, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
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Kaynak: AA