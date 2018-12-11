İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, apartmanda bulunan 20 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen kedi, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk
Mahallesi Namık Kemal
Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatı katında dolaştığı sırada 20 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşen kedinin sesini duyan apartman sakinleri, durumu 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu, apartmanın asansör boşluğuna düşen kedi kurtarıldı. Yapılan ilk incelemede kedinin yaralanmadığı belirlendi. - İzmir
Ödemiş,İzmir
11 Aralık 2018 Salı 23:16