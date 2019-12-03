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Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katından asansör boşluğuna düşen Sayit Beyazıt (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

03.12.2019 00:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:57Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

AYDIN'ın ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katından asansör boşluğuna düşen Sayit Beyazıt (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Albay Karaoğlanoğlu Caddesi Atatürk Parkı yakınlarında bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu evin çatı katında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek isteyen Sayit Beyazıt, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayı gören yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sayit Beyazıt, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Beyazıt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Beyazıt'ın öldüğünü alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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