Asansör boşluğuna düşen küpeye bakmak isterken canından oldu
Pendik'te bir iş merkezinde kadın çalışanın asansör boşluğuna düşürdüğü küpeye bakmaya çalışan Nadir B. dengesini kaybederek düştü.
18.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:50
Pendik 'te bir iş merkezinde kadın çalışanın asansör boşluğuna düşürdüğü küpeye bakmaya çalışan Nadir B. dengesini kaybederek düştü. Asansör boşluğuna düşen Nadir B. hayatını kaybettiği öğrenildi.
Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde 08.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın çalışan küpesini iş merkezinin asansör boşluğuna düşürdü. İş merkezinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Nadir B.'de asansör boşluğuna gelerek düşen küpelere bakmaya çalıştı. Aşağı bakan Nadir B., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, asansör boşluğuna düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nadir B.'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. - İSTANBUL
Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde 08.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın çalışan küpesini iş merkezinin asansör boşluğuna düşürdü. İş merkezinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Nadir B.'de asansör boşluğuna gelerek düşen küpelere bakmaya çalıştı. Aşağı bakan Nadir B., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, asansör boşluğuna düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nadir B.'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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