Samsun
'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 1 kişi hastanelik oldu.
Olay Samsun Atakum
ilçesi Beypınar Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 9 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın sahiplerinden olduğunu öğrenilen Yakup Kadri
Yılmaz (48), birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yakup Kadri Yılmaz tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
07 Aralık 2018 Cuma 11:49