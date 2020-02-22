Asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da, madde bağımlıları tarafından kullanılan atıl durumdaki binanın asansör boşluğunda ceset bulundu. Ahmet Uslu'ya (31) ait olduğu belirlenen cesedin birkaç günlük olması nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri maske ve okjisen tüpü ile çalıştı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki 6 katlı boş bir binaya giren madde bağımlısı, asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile asansör boşluğuna inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Birkaç günlük olduğu tahmin edilen cesetten yayılan koku ekiplere zor anlar yaşatırken, olay yeri ve itfaiye ekipleri, maske takarak ceset üzerinde çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri oksijen maskesi yardımıyla cesedi boşluktan çıkarabildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından, üzerinden çıkan kimlikten Ahmet Uslu'ya ait olduğu tespit edilen ceset, ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.