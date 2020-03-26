Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Asansör düğmesine ayağıyla basan kişi tepki çekti

Esenyurt'ta, bir apartmanın asansörüne binen kişinin düğmeye ayağıyla basması güvenlik kamerasına yansıdı.

26.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:04
Esenyurt 'ta, bir apartmanın asansörüne binen kişinin düğmeye ayağıyla basması güvenlik kamerasına yansıdı.
Koronavirüs nedeniyle, insanlar başta asansörler olmak üzere toplu olarak kullanılan alanlarda daha dikkatli hareket etmeye çalışıyor.
Ancak, Örnek Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay karşısında şaşkına döndü.
Yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir erkek şahsın, ayaklarıyla düğmelere basması, site sakinlerinin tepkisine neden oldu.
Görüntülerde, elinde marketten aldığı ürünlerle asansöre binen şahsın ayağıyla düğmeye basması yer alıyor. Asansör düğmesine ayağıyla basan kişi tepki çekti

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Esenyurt, Güncel

Haberin Videosu :

Asansör düğmesine ayağıyla basan kişi tepki çekti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Asansör düğmesine ayağıyla basan kişi tepki çekti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Haberler
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
ABD’de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek Haberler
ABD'de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 75’e, vaka sayısı 3629’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik Haberler
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler Haberler
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler
’Öncelikli hasta değilsin’ denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü Haberler
'Öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü
Fransa’da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı Haberler
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

23:22: KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı - Haber 23:20: Yurt dışından gelen Türk vatandaşları Bolu'da yurda yerleştirildi (3) - Haber 23:20: Adana'da havaya ateş açtıkları öne sürülen kişiler yakalandı - Haber 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi - Haber 23:13: Nevşehir'de 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral konseri - Haber 22:38: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi - Haber 22:07: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor - Haber 22:03: İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü - Haber 21:50: ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler