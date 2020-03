Asansör sanayicilerinden virüsle mücadelede birlik çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Asansör Sanayii Meslek Komitesi, korona virüsle mücadele için birlik çağrısında bulundu.ASO Asansör Sanayii Meslek Komitesi, korona virüsle mücadelede yapılabilecekleri değerlendirmek için olağanüstü toplantı yaptı. Komite üyeleri, toplantı sonrası ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ankara Sanayi Odası Asansör Sanayii Meslek Komitesi olarak mesleğimizle ilgili bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Hemen her hastanede, yoğun bakım bölümlerinde ve diğer hizmet alanlarında olmazsa olmaz araçlardan biri de asansörlerdir. Günümüzde asansörler toplumumuz için bir lüksdeğil, önemli bir ihtiyaçtır. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde bu ihtiyaç daha da önem kazanmıştır. Mesleğimiz özelinde asansör arıza ve bakım hizmetlerini olabildiğince ve hatta daha hızlı ve dikkatli yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Covid-19 küresel salgınının ortadan kaldırılması ve birtakım hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi, sadece sağlıkçılarımızın değil, her meslek çalışanı ve toplumun her kesiminin özveri ve hassasiyetle davranmasıyla mümkündür. Dolayısıyla asansör sanayicileri olarak sektörümüz ve ilgili bakanlıklarımızla bu mücadele içerisinde yer aldığımızı, hem halk sağlığının korunması hem de sektörümüz ekonomisinin yaşaması için elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyor, meslek örgütlerimizi ve meslektaşlarımızı da bu hassasiyetle davranmaya çağırıyoruz. Gelecek sağlıklı ve güzel günlere olan inancımızla saygılar sunuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA