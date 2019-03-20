Asansörcüler, Yerli Ve Milli Üretime Destek Bekliyor

Türk asansör sektörünü dünya vitrine çıkarmak amacıyla düzenlenen Avrasya Asansör Fuarı'nda otomasyondan halata, asansör kabininden kapıya kadar pek çok üründe kendini ispatlamış Türk asansör sektörüne teşvik talebinde bulunuldu.

Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı (Avrasya Asansör Fuarı), CNR EXPO Yeşilköy'de başladı. Asansör kabininden otomatik kapı sistemlerine, elektronik aksamlardan güvenlik sistemlerine ve aksesuarlarına kadar birçok ürünün görücüye çıkarıldığı fuar, Almanya, Çin, Hindistan ve İtalya'dan 30'u yabancı olmak üzere 150 firmanın katılımı ile organize ediliyor.

"Yerli üretimi yüzde 80 vardırmak bir zorunluluktur"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal açılışta yaptığı konuşmada sanayide yerli ve milli dönüşümün önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanayide yerli ve milli dönüşüm ihracattaki payımızın fazla olması açısından büyük önem taşıyor. Bu fuarda böyle bir zihniyet olduğunu görmek beni çok memnun etti. Bakanlık olarak sanayide yerli ve milli dönüşüm konusunda faaliyet yürüten Yerlileştirme Kurulumuz var.Geçtiğimiz yıl 42 ürün eşleştirildi.20 milyar dolarlık ithalatını yaptığımız yurt dışı sanayi ürününün yerli sanayicilerimizle konuşarak bu ürünlerin ülkemizde üretimini sağladık.Cari açığımıza 105 milyar dolar sebebiyet veren çekirdek teknolojisinden ara mamule kadar pek çok ürünün Türkiye'deki sanayiciler tarafından yerlileştirilmesine başlandı.Sanayide yerli üretimi yüzde 80 vardırmak bir zorunluluktur."

500 milyon dolarlık dış ticaret hacmi

"Her birinin 100 yıldan fazla geçmişi olan batılı şirketlerin uzun yıllar hakim olduğu asansör pazarında, özellikle son 20 yılda Türk firmalarının da rekabetçi bir güç olarak kendini gösterdiğini memnuniyetle görüyoruz. Bugün 3000'den fazla işletme, 50 bin kişiye yakın istihdam ve 500 milyon dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile Türk asansör sektörü ekonomimizin önemli dinamikleri arasında yer almaktadır" diye konuşan CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuarla birlikte Türk müteahhitlerinin projelerinde Türk asansör sanayii ürünlerine öncelik vermelerinin önünün açılacağını söyledi.

Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği (TASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Gökhan da asansör sektörünün Avrupa ile rekabet edecek hale geldiğini, bu anlamda yerli ve milli sanayinin hakkettiği noktaya ulaşması gerektiğini söyledi.

Yerli üretime yüzde 50 teşvik talebi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da müteahhitlik de dünya ikincisi olan Türkiye'nin aynı başarıyı asansör sektöründe göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Asansör sektörü de inşaat sektörüne paralel olarak büyümeli. Cezayir'de, Ortadoğu'da 200-300 bin konut yapıyoruz. Asansörü buradan alamıyorsak biz inşaatçılar da sorun var demektir. Devlet erkanı daha üst düzeyde bu fuarı desteklemeli. Bu fuara stratejik bir fuar. Türkiye'de asansörün daha çok yerli üretime teşvik etmek gerekiyor. Devlette elini taşın altına koymalı. Devletimizden asansörden yerli üretimin en az yüzde 50 teşvik edilmesini istemek çok olmaz diye düşünüyorum."

32 ülkeden alım heyeti

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık organizasyonuyla TASİAD ve ASFED iş birliğinde düzenlenen fuara, aralarında Almanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, İran, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Rusya ve Türki cumhuriyetler, Cezayir, Fas, Ukrayna, Pakistan'ın da bulunduğu 32 ülkeden alım heyeti ağırlanıyor. 25 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, asansörlerde periyodik bakım ve uygulamalar gibi konularda çeşitli seminerler düzenleniyor.

Kaynak: Bültenler