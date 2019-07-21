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Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada bulunan asansörde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21.07.2019 15:25 Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada bulunan asansörde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binada asansöre binen 3 kişi binanın 4. katında asansörün bozulması sonucunda mahsur kaldı. Vatandaşların asansörde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörün kapısı kısa süre sonra açılarak mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde vatandaşların 3'ünün de herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Tatlıkuyu Mahallesi, Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

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