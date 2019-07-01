01.07.2019 00:30
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybetti

Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybettiKIRŞEHİR - Kırşehir'de, pazar yerindeki asansörün kabininde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybetti
KIRŞEHİR - Kırşehir 'de, pazar yerindeki asansörün kabininde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde bulunan asansör çevresinde yabancı uyruklu çocuklar, iddiaya göre, asansörle üst kata çıkmak istedi.
Çocuklardan birinin içinde bulunduğu sırada kapı açıkken asansör hareket etmesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu çocuk asansörün içinde panikle dışarı çıkmak istedi.
Pazar yerine ambülans ve kurtarama ekibi sevk edildi. 10 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu çocuğu Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis , kimliği henüz belirlenemeyen ve asansörde ölen çocuğun ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ile ilgili inceleme başlattı.Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Kırşehir , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:57 Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
00:56 Kamyonet kaza yaptı: 1 ton bamya yola savruldu
00:54 Makas atan araç ortalığı birbirine katıp kaçtı
00:53 Komando birlikleri Suriye'ye sevk edildi
00:30 Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybetti
00:28 Dikili ilçesindeki yangının ardından bir yangında Menderes'te
00:22 Özdere'de dumanların etkilediği iki otel boşaltıldı