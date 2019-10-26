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Asansörde sıkışan Suriyeli işçi öldü

İzmir'de bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu işçi, yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.

26.10.2019 11:14Asansörde sıkışan Suriyeli işçi öldü
İzmir'de bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu işçi, yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi 5756 Sokak'taki bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Fadıl Efruz, 4 katlı binanın en üst katındaki halıları yük asansörüne taşıdı. Kapısı bulunmayan asansörle aşağı inerken halatın kopması üzerine kendisini 2. katta dışarı atmaya çalışan Efruz, asansör ile bina arasında sıkışıp ağır yaralandı.
Gürültü üzerine olay yerine giden çevredeki vatandaşlar, Efruz'u bulunduğu yerden çıkarıp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Efruz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Efruz'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Karabağlar, Suriye, İzmir, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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