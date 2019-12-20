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Asansörde yardım bahanesiyle aldığı cep telefonunu çalan sanığa 7 yıl hapis

Diyarbakır'da bir binada kadının bindiği asansörü, anahtarla kapısı yarı açık kalacak şekilde durdurup, yardım bahanesiyle cep telefonunu isteyerek çalan sanığa hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

20.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:30 Asansörde yardım bahanesiyle aldığı cep telefonunu çalan sanığa 7 yıl hapis
'da bir binada kadının bindiği asansörü, anahtarla kapısı yarı açık kalacak şekilde durdurup, yardım bahanesiyle cep telefonunu isteyerek çalan sanığa hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.
Merkez Kayapınar ilçesinde 21 Nisan'da mağdur B.Y, misafir olarak gittiği bir binada asansöre bindi. İddiaya göre, bu sırada kadını takip ederek binaya giren Kadri T, asansör anahtarıyla asansörü, kapısı yarı açık kalacak şekilde durdurdu.
B.Y. ile yardım etme bahanesiyle iletişim kuran Kadri T, ışığından faydalanma gerekçesiyle cep telefonunu istedi. Kendisine uzatılan cep telefonunu alan Kadri T, B.Y'yi asansörde mahsur bırakarak hızla binadan uzaklaştı.
B.Y'nin şikayeti üzerine yakalanan ve tutuklanan sanık Kadri T, hakkında açılan davada 12. Asliye Ceza Mahkemesince "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Kadri T'nin şu ifadelerine yer verildi:
"Asansörün anahtarı bende bulunuyordu. Asansör hareket edince kapısını anahtarla açtım. Kapıyı açınca asansör otomatik olarak duruyor. Asansördeki kadından cep telefonunu yardım edeceğimi söyleyerek aldım ve telefonu aldığım gibi uzaklaştım. Telefonu Bağlar ilçesinde tanımadığım birine sattım."
Kararda, sanığın daha önce de başka bir kişiyi asansörde bırakarak, telefonunu çaldığı, bu kapsamda görülen bir davada Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde istinafta olduğu ve aynı suçtan başka bir davada daha yargılanmasının sürdüğü kaydedildi.
Gerekçeli kararda şu değerlendirmede bulunuldu:
"Sanık asansör anahtarı yoluyla hedef olarak belirlediği farklı yer ve müştekileri asansöre biner binmez asansörde kalmalarını sağlayarak, cep telefonlarını almayı yöntem olarak belirlemiştir. Sanık benzer eylemleri meslek haline getirerek, geçimini bu şekilde temin etmeye alışmıştır. Böylelikle sanığın kastının yoğunluğu değerlendirilerek verilen cezada alt sınırdan uzaklaşıldığı, suçun karşısında pişmanlık gösterdiğine ilişkin mahkemece olumlu kanaat oluşturmadığı ve zararı da gidermediği gerekçesiyle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır."
"Kararın caydırıcılık noktasında lehimize olacağını düşünüyorum"
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Diyarbakır Şube Başkanı avukat Hüseyin Denli, karara ilişkin AA muhabirine, bazen enteresan, ilk duyduklarında şaşırdıkları hırsızlık olaylarıyla karşılaşıldığını söyledi.
Asansörün günlük hayatta sıkça kullanılan bir araç olduğuna değinen Denli, asansörde bu şekilde hırsızlık olayının gerçekleştirilmesinin şaşırtıcı olduğunu aktardı.
Denli, şöyle konuştu:
"Mahkemenin alt sınırdan uzaklaşarak sanığa verdiği cezayı olumlu karşılıyoruz. Mahkemenin bu suçta sanığa etkin pişmanlık kapsamında iyi hal indirimi yapmaması önemli. Sanığın bu suçu meslek haline getirmesi ve mağdurun kendisini veya malını koruyamayacak vaziyette olmasından yararlanılarak bu suçu işlemesinden dolayı iyi hal indirimi yapmadan ceza verilmesi uygun olmuştur. Başka hırsızların bu yöntemi kullanmasının önüne geçilmesi açısından kararın caydırıcılık noktasında lehimize olacağını düşünüyorum."

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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