Asarcık'ta Sandık Kurulu Görevlilerine Eğitim

Asarcık
ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görevlendirilen sandık görevlilerine eğitim verildi.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kavak
Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitimde, ilçede görev yapacak sandık başkanları ve memurlarına görevleri sırasında uymaları gereken kurallar ve yetkileri hakkında bilgi aktarıldı.
Eğitimde, oy kullanım kabini ile yeni şeffaf oy sandığı, kullanılacak malzemeler, evraklar hakkında bilgi veren İlçe Seçim Kurulu Başkanı Merve Çayır, engelli vatandaşlar dahil her ne vesileyle olursa olsun, oy kullanım kabini dışında oy kullanmanın yasak olduğunu vurguladı.
Oy kullanırken engelli vatandaşlara yardımcı olunmasını isteyen Çayır, oy kullanamayacak kadar özürlü seçmene bir yakını tarafından yardımda bulunulmasına müsaade edilmesi gerektiğini kaydetti.
Kavak, Asarcık, Güncel
Kaynak: AA