Asarcıklılar Derneğinden Bilecikliler Günü'ne Katılım

15 Kasım 2018 Perşembe 13:33



15 Kasım 2018 Perşembe 13:33

Eskişehir Asarcıklılar Kültür Sosyal Dayanışma Derneği, Kocaeli'de düzenlenen Bilecikliler Günü etkinliğine katıldı.Darıca'da düzenlenen Dünya Bilecikliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Asarcıklılar Derneği zeybek ekibi sahnede yerini aldı. Ekip; Bilecik yöresine özgü 'Karşılama', 'Söğüdün Erenleri' oyunlarını oynarken davetliler de pür dikkat izledi. Oyunların ardından Kocaeli Bilecikliler Derneği Başkanı Ali Ekber Bilir; Eskişehir'deki Asarcıklılar Derneği Başkanı Ahmet Saraç'a, katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR