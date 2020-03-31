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ASAT, Antalya'da Nisan ayında su sayaçlarını okumayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle toplum sağlığını ön planda tutarak ek önlemler almaya devam ediyor.

31.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:03
ASAT, Antalya'da Nisan ayında su sayaçlarını okumayacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle toplum sağlığını ön planda tutarak ek önlemler almaya devam ediyor. Alınan ek önlemler kapsamında Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla ASAT Genel Müdürlüğü Nisan ayında su sayaçlarını okumayacak.

Korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç oldukça ek önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği kriz masası ASAT Genel Müdürlüğü'nün iş ve işlemleri ile ilgili bir dizi yeni önlem aldı.

Alınan yeni önlemler gereği ASAT Genel Müdürlüğü tüm abone gurupları için (Ticarethane/İşyeri – Otel aboneleri hariç) Nisan ayı okuması yapılmadan Şubat ve Mart aylarının tüketim ortalamasının yüzde 80 oranında faturalandırma yapacak. Ticarethane/İşyeri ve Otel – Motel – Pansiyon abonelerinde Nisan ayında geçici olarak faturalandırma yapılmayacak. Can Suyu Projesi'nden yararlanan üniversite öğrencisi abonelere de Nisan ayında geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacak.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan olumsuz durum sona erdiğinde, tüm abonelerde normal okuma ve faturalandırma yapılacaktır ve bu dönemde yapılan faturalandırma miktarı kullanılan toplam miktardan mahsup edilecektir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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