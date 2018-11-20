Asat, Beycik'in İçme Suyu Hatlarını Yeniliyor

20 Kasım 2018 Salı 16:47



20 Kasım 2018 Salı 16:47

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) içme suyu isale ve şebeke hattını yenilemeye devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Kemer ilçesinde Beycik Mahallesi'ndeki içme suyu isale ve şebeke hattında çalışmalara başladı.Beycik'te kesintisiz içme suyu temini için 14 bin metrelik yeni hat çeken ekipler, 10 bin metresi tamamlanan çalışmalarda dünya standartlarında borular kullanılıyor.Mahallede yapımına başlanan içme suyu isale ve şebeke hattı 1 milyon 315 bin liralık maliyetle gerçekleştirilecek.