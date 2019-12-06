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ASAT eski idarecilerini ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü kuruma yıllarca hizmet veren eski idarecilerini ağırladı.

06.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:27ASAT eski idarecilerini ağırladı
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü kuruma yıllarca hizmet veren eski idarecilerini ağırladı. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt'un davetiyle ASAT Hizmet Binası'nda bir araya gelen emekli idareciler, tecrübelerini paylaştı.

Antalya'da su ve atık su idaresi hizmetinin ESO döneminden itibaren tanıkları olan, ASAT'ın kuruluşuna ve gelişmesine katkı veren emekli idareciler, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt'un davetiyle ASAT'ta ağırlandı. ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen buluşmanın konukları, geçmiş yıllarda kurumun çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış olan isimlerdi.

Eski Genel Müdürlerden Fatih Ünal'ın yanı sıra emekli muhasebe müdürü Hasan Torun, emekli muhasebe müdür yardımcısı Nurhan Kesdi ve emekli abone ve müşteri hizmetleri şefi Mehmet Karaca görevde oldukları dönemde yaşadıklarını, çalışma ortamlarını hatıralarla aktararak tecrübelerini dinleyenlerle paylaştılar. ASAT Genel Müdürlüğünün geçmişine ve tarihçesine tanıklık eden konukların konuşmaları sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Eski günleri anlattılar

Hasan Torun konuşmasında görev yaptığı dönemde mesai arkadaşları arasında güçlü bağlar olduğundan, saat ve gün gözetmeden, gece veya gündüz, hafta içi, hafta sonu ayırmadan işleri bitirdiklerinden bahsetti. 1967 yılında ESO'da çalışmaya başladığını söyleyen Mehmet Karaca ise, "Biz çalışırken sevgiyi, saygıyı, hizmet etmeyi, ağlayarak geleni gülerek göndermeyi gözettik. O dönemde beraber çalıştığımız arkadaşlarla hala aynı samimiyetle görüşmeye devam ediyoruz" dedi. Hala çalışacak isteği ve enerjisi olduğunu ifade eden Nurhan Kesdi'ye Genel Müdür İbrahim Kurt "Abi çalışabiliriz" şeklinde karşılık verdi.

Toplantının sonunda katılımcılar ve konukların birlikte çekildiği fotoğraf karesinde ASAT'ın dünü ve bugünü bir araya geldi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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